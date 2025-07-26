Başkan Aydoğmuş, “Siz o pancarı kabul etmezseniz, Yozgatlı çiftçi de sizi sandıkta kabul etmeyecek. Çiftçiye kota dayatırsanız, çiftçi de size siyasi kota uygulayacak ve sizi silecektir” ifadelerini kullandı.

"Tarlaya İnmiyorsanız Üreticinin Yanında Değilsiniz"

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Başkan, sıcak koltuklarda oturup hamasi söylemlerle ‘üreticinin yanındayız’ demek kolay. Gerçekten çiftçinin yanında olduğunuzu göstermek istiyorsanız, bahsettiğiniz köylere gidin; tarlada alın teri döken üreticimizin yanına inin, eline, emeğine dokunun. Sözünü ettiğiniz ‘ekim kuralı’ 35 yıldır uygulamada olan bir sistemdir ve çiftçimiz bu kurallara yıllardır uymaktadır. Ancak bu yıl ektiği araziler, geçmişte uzun süre boş kalmış, tarım yapılmamış tarlalardır. Sizin pancar ekim sisteminiz ise bu alanlarda geçmişte pancar ekilmiş gibi göstermekte ve üreticinin hakkını gasp etmektedir.”

"Kural Bahanesiyle Fabrikanın Kapanmasının Önü Açılıyor"

Aydoğmuş, Şeker Fabrikası’nın tarihsel önemine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu fabrika, Lütfullah Kayalar’ın bakanlığı döneminde büyük mücadelelerle kuruldu. Eğer bugün Sorgun gelişmişse, bunda bu fabrikanın çok büyük payı vardır. Peki siz, 23 yıllık iktidarınız boyunca böyle bir fabrika yaptınız mı? Tam tersine, Kayalar döneminde yapılan bu fabrikayı sahiplenmek yerine özelleştirip yıkmanın, yerine AVM veya otel gibi yapılar dikmenin planını yapıyorsunuz. Kota bahanesiyle üretimi azaltıyor, çiftçiyi yıldırıyor, Yozgat’tan göçü hızlandırıyorsunuz. Bu adım, birkaç yıl içinde ‘üretim yetersizliği’ bahanesiyle fabrikanın kapatılmasının önünü açmaktan başka bir şey değildir.”

"Yozgatlı Çiftçi Size Sandıkta Cevabını Verecek"

Açıklamasında çiftçinin yaşadığı mağduriyeti de vurgulayan Aydoğmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl çiftçi kotasını aldı, tarlasına pancar ekti, mahsul büyüttü, üzerine ciddi masraf yaptı. Ama şimdi siz diyorsunuz ki: ‘Ben o pancarı kabul etmem, çünkü ekim kurallarına uymuyor.’ O zaman açık söyleyelim: Siz o pancarı almazsanız, Yozgatlı çiftçi de sizi sandıkta kabul etmeyecek. Bu kota zulmü nedeniyle sadece sizin söylediğiniz gibi 60 çiftçi değil, çok daha fazlası pancar üretiminden çekilecek. Pek çok üretici Yozgat’tan göç edecek. Çünkü artık çiftçi biliyor ki sizinle ve sizin kurduğunuz bu sistemle mücadele etmek boşuna… Yoruldu, bıktı, inancını kaybetti.”

"Yeter Ki Üretin Demenizi Beklerdik, Ama Yine Çiftçiyi Suçladınız"

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, sözlerini şöyle tamamladı: “Oysa sizden şunu beklerdik: ‘Yozgat göç veren bir memleket ama siz göçmeyin. Boş arazi bırakmayın, yeter ki üretin, yeter ki ekin; biz sizin emeğinizin tarlada kalmaması için her türlü desteği vermeye hazırız.’ Ama ne yazık ki yine çiftçiyi suçlayan, üreticiyi hedef alan sözlerle karşımıza çıktınız. Çiftçiye düşman değil, yoldaş olun. Aksi halde bu milletin sandıkta size göstereceği cevaba hazırlıklı olun.”