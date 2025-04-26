Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, TRend Medya’da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunarak hem hükümetin terörle müzakere süreçlerine hem de ülkede büyüyen adaletsizlik iklimine tepki gösterdi.

Aydoğmuş, “Yozgat halkı vatanını, bayrağını, toprağını pazarlık masasına koymaz. Öcalan’la yürütülen gizli müzakerelere de sessiz kalmaz” dedi.

“HALK SESSİZ AMA GÖRÜYOR, UNUTMUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden İmralı ile görüşme sürecine açık kapı bırakması ve DEM Parti heyetlerinin sık sık temaslarda bulunmasına değinen Aydoğmuş, Yozgat halkının bu gelişmeleri dikkatle izlediğini şu şekilde vurguladı: “Bugün belki açık açık konuşulmuyor ama çiftçilerin traktörle sokağa çıkması, gençlerin üniversitelerdeki cesareti birer işarettir. Yozgat halkı, milli ve manevi değerlerine uzanan hiçbir kirli planı kabul etmez. Hele ki bu süreç Öcalan gibi bir figürün ‘söz sahibi’ yapılması üzerinden ilerliyorsa, bu bardağı taşıran damla olur.”

“YARGI VE POLİS BASKISIYLA DEMOKRASİ SUSTURULAMAZ”

Aydoğmuş, üniversite gençlerinin anayasal haklarını kullanmak isterken gözaltına alınmasını da sert bir dille eleştirdi: “Avrupa’da böyle bir görüntü olamaz. Genç bir öğrenci, sadece düşüncesini açıklamak istedi diye gözaltına alınamaz. Aileler çocuklarından haber alamıyor. Bu kabul edilemez. Türkiye, hukuk devleti olmaktan çıkarsa, çözüm de mümkün olmaz.”

“SİYASET İKİ KUTUBA SIKIŞMAMALI AMA ADALET NEREDEYSE ORADA DURURUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin son dönemde izlediği stratejiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aydoğmuş, “Biz siyasetin sadece iki kutba sıkışmasına karşıyız. Ancak bugün adaletsizliğe karşı duran, hakkı savunan kim varsa onunla birlikteyiz” diyerek kamuoyuna önemli bir mesaj verdi.

Aydoğmuş sözlerini şöyle tamamladı: “Bu halk artık kandırılmayı reddediyor. Yozgat gibi yıllardır hükümetten yana ağırlık koyan illerde bile tablo değişiyor. Çiftçi, öğrenci, memur, işsiz, esnaf... Herkes artık bu düzene karşı adalet istiyor. Bu sesi duymayanlar, ilk seçimde halkın gür sesiyle yüzleşecektir.”