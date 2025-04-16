Yaşananları yalnızca bir siyasi partiye yönelik değil, Türkiye’deki hukuk sistemine ve adalete duyulan güvene yönelik bir saldırı olarak değerlendiren Aydoğmuş, “Ekrem İmamoğlu’nu değil, adaletin kendisini savunuyoruz” dedi.

“BİZ CHP’Yİ DEĞİL, ADALETİ SAVUNUYORUZ”

Yapılan uygulamaların hukuk dışı olduğuna dikkat çeken Aydoğmuş, sert ifadelerle şunları kaydetti: “Ekrem İmamoğlu’na yapılan sadece bir kişisel operasyon değil, toplumun tamamına verilmiş bir gözdağıdır. Üzerinden 30 yıl geçmiş bir diplomayı iptal etmek, hukukla değil siyasetin hırsıyla açıklanabilir. Bugün buna sessiz kalırsak, yarın hepimizin ehliyeti, diploması, yaşam hakkı sorgulanabilir. Bu mesele CHP meselesi değil, Türkiye’nin hukuk devleti olma meselesidir.”

“TÜRKİYE’NİN KANAYAN YARASI ADALETSİZLİK”

Aydoğmuş, yaşananların Gelecek Partisi'nin yıllardır dikkat çektiği “yargının siyasallaşması” sorununun net bir örneği olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı: “Ahmet Davutoğlu’nun ‘Ben koltukta kalsaydım şimdiye kadar zengin olurdum’ sözleri boşuna değildir. Bugün Melih Gökçek’ten, dezenfektan satışı yapan bakanlara kadar birçok ismin adının karıştığı yolsuzluk dosyaları rafta bekletilirken, muhalefet belediyelerine yönelik yıldırım hızıyla alınan kararlar asıl niyeti ortaya koyuyor. Bu, hukukun siyasete teslim edildiği bir düzendir.”

“GELECEĞİ HUKUKLA İNŞA EDECEĞİZ”

İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinin, siyasal bir hesaplaşmanın yansıması olduğunu belirten Aydoğmuş, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz Gelecek Partisi olarak siyasi rakiplerimizi hukuk dışı yöntemlerle alt etmeye çalışmayacağız. Bu ülkenin her bireyine eşit ve adil davranan, liyakat esaslı bir yönetim anlayışını savunmaya devam edeceğiz. Bugün yaşanan bu karanlık tabloya karşı sessiz kalmayacağız. Türkiye’nin geleceğini ancak hukukun üstünlüğü kurtarabilir.”