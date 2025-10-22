Aydoğmuş, yaptığı yazılı açıklamada, davada verilen hükmün toplumun adalet duygusunu zedelediğini belirterek, “Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir hukuk anlayışıdır?” ifadesini kullandı.

Olayda dört kişinin bir genci acımasızca öldürdüğünü hatırlatan Aydoğmuş, “İkisi etrafı çeviriyor, ikisi çocuğu öldürüyor. Bugün açıklanan kararda öldürenlere 24 yıl hapis cezası verilirken, diğer ikisine beraat kararı verilmesi kamu vicdanını derinden sarsmıştır. Bu kadar planlı, bu kadar bilinçli bir eylemde yer alan kişilerin bir kısmının ceza alıp diğerlerinin serbest bırakılması adaletle bağdaşmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Aydoğmuş, olayın yalnızca bir cinayet değil, toplumun adalet anlayışına vurulmuş ağır bir darbe olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bir genci hayattan koparan, organize bir şekilde hareket eden bu kişiler bir çetedir. Bu kadar ağır bir suça karışanların bir kısmının serbest kalması, hukuk sistemine olan güveni zedelemiştir. Bu karar belki yasalarda bir karşılık bulabilir ama vicdanlarda asla bulamayacaktır.”

Aydoğmuş, “Bir annenin, bir babanın gözyaşı bu kadar değersiz olmamalı. Kamuoyu bu davanın peşini bırakmamalıdır. Gerçek adalet, tüm sorumlular en ağır cezayı aldığında tecelli edecektir.

Adaletin susması, kötülüğün cesaret bulması demektir. Bu dava sadece Ahmet’in değil, bu ülkede adalet bekleyen her gencin davasıdır” ifadelerini kullandı.