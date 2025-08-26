Aydoğmuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“26 Ağustos, Türk Milleti’nin kader günüdür. 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapıları ebediyen Türk Milleti’ne açılmış, 1922’de Büyük Taarruz ile bu kapıların bir daha kapanmamak üzere mühürlendiğini bütün dünyaya ilan etmiştik. Birincisi Anadolu’yu bize vatan kıldı, ikincisi Anadolu’yu ilelebet Türk yurdu yaptı.

Sultan Alparslan, Malazgirt Zaferi’nin ardından ordusuna dönerek, ‘Bugünden sonra artık ben sizin sultanınız değilim, siz benim sultanımsınız’ diyerek Türk Milleti’ne olan güvenini ve tevazusunu göstermiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise Büyük Taarruz’un ardından, ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’ emriyle Türk Milleti’nin bağımsızlık yürüyüşünü taçlandırmış, Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olduğunu ilan etmiştir.

Bu topraklara göz diken herkes bilmelidir ki; 1071’e ve 1922’ye baksın!

Bu vatan, şehitlerimizin kanıyla sulanmış, kahramanlarımızın destanıyla yoğrulmuştur. Malazgirt’teki iman, Büyük Taarruz’daki kararlılık, bugün de Türk Milleti’nin en büyük güç kaynağıdır.”

Aydoğmuş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman ecdadımızı minnetle anıyor; Türk Milleti’nin 26 Ağustos ruhunu diri tutarak geleceğe daha güçlü adımlarla yürümesi gerektiğini vurguluyorum.”