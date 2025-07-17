Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kamuoyunun tepkilerine yönelik sarf ettiği sözlerin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını belirten Aydoğmuş, bu tutumun kaygı verici olduğunu dile getirdi.

“Sorulara Değil, Eleştirilere Saldırıyorlar”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, LGS’ye dair kamu vicdanında oluşan ciddi soru işaretlerine işaret ederek şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunun son derece meşru ve vicdani taleplerini ciddiyetle ele almak yerine, hakaretamiz ifadelerle yanıt vererek dikkatleri asıl konudan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Ortaokul çağındaki evlatlarımızın girdiği bu sınavda yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler, hem çocuklarımızın hem de ailelerinin devlete olan güvenini sarsmaktadır.”

“Siyasi Polemikle Değil Sorumlulukla Gösterilir”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da bu konudaki endişeleri kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Başkan Aydoğmuş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da vurguladığı gibi, tam puan alan öğrenci sayısındaki artış ve bazı sorulara dair yaşanan tartışmalar açıklığa kavuşturulmalıdır. Ancak Sayın Bakan, ‘Geri zekâlıya anlatır gibi anlatıyoruz’ gibi son derece çirkin ve kabul edilemez ifadelerle kamuoyunun meşru tepkilerine saldırmaktadır.”

“Biz Muhalefet Değil, Adalet İstiyoruz”

CHP’ye yönelik ithamları da reddeden Ömer Aydoğmuş, “Sayın Bakan’a hatırlatmak isteriz ki biz Gelecek Partisi’yiz, CHP değiliz. Bu mesele bir parti meselesi değil; çocuklarımızın geleceği ve kamu vicdanının meselesidir. Beklentimiz polemik değil; bu iddiaların ivedilikle araştırılması ve tatmin edici açıklamaların kamuoyuyla paylaşılmasıdır” dedi.

“Millete Hakaret Etmeyin”

Aydoğmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Devlet ciddiyeti; millete hakaretle değil, sorumlulukla ortaya konur. Bu nedenle Sayın Bakan’ı kamuoyunu aydınlatmaya ve bir Bakan’a yakışır şekilde davranmaya davet ediyoruz. LGS’deki şaibe iddiaları titizlikle araştırılmalı, adalet duygusu zedelenmemelidir.”