Aydoğmuş, uzun yıllardır gönüllerde iz bırakan Yaşar Meriç’in ilçede böyle bir hizmeti hayata geçirmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Aydoğmuş, “Bugün gönlümüze huzur veren, dualarımıza eşlik eden değerli hocamız Yaşar Meriç’i ziyaret ettik. Kutsal topraklara gidecek kardeşlerimizin dualarına, gözyaşlarına ve manevi yolculuklarına rehberlik edecek bu hizmet, ilçemiz için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Gönüllerdeki İzi Anlam Kazanıyor”

Yaşar Meriç’in yıllardır gönüllerde bıraktığı izlerin, bu mukaddes yolculuklarla daha da derinleşeceğini belirten Aydoğmuş, “Rabbim bu hizmetin bereketini arttırsın, umreye ve hacca giden her gönlün duasına vesile kılsın” dedi.

“Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum”

Açıklamasını yeni açılan irtibat ofisinin önemine değinerek tamamlayan Aydoğmuş, “Bu ofisin hayırlara vesile olmasını diliyor, kıymetli hocamıza çıktığı bu manevi yolda kolaylıklar temenni ediyorum” diye konuştu.