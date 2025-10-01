Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkiye’de artan yoksulluk ve hayat pahalılığına dikkat çekerek, “Milletimiz açlığa mahkûm edilemez” dedi.

Aydoğmuş, yoksulluk sınırının 91 bin 109 lira, açlık sınırının 27 bin 970 lira olarak açıklanmasına karşın asgari ücretin 22 bin 104 lira ve emekli maaşının 16 bin 881 lira seviyesinde kaldığını belirtti. Bu rakamların, vatandaşların içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdiğini vurguladı.

Başkan Aydoğmuş, sosyal devlet anlayışının temel amacının vatandaşın yükünü hafifletmek olduğunu belirterek, “Devlet, milletin sırtındaki yükü hafifletmek için vardır. Ancak bugün elektrik, doğalgaz, kira ve ekmek fiyatları karşısında vatandaşın nefes alacak hali kalmadı. Çocuğuna süt alamayan anne, torununa harçlık veremeyen dede, bu milletin değil, sistemi yönetenlerin utancıdır” dedi.

Aydoğmuş, ekonomik krizin çözümünün adaletli ve üretime dayalı politikalarla mümkün olacağını belirterek, “Adil bir vergi sistemi kurulmadıkça, üretim desteklenmedikçe ve liyakat esas alınmadıkça bu ülke ayağa kalkamaz. Hedefimiz; vatandaşımızın karnı tok, yüzü gülen, geleceğe umutla bakan bir Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.