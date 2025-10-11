Aydoğmuş, dünyanın birçok bölgesinde kız çocuklarının hâlâ ayrımcılığa, savaşın ve yoksulluğun pençesine mahkûm edildiğini belirtti.

Aydoğmuş, “Gazze’de aylardır süren saldırılar sonucu binlerce çocuk hayatını kaybetti, yüz binlercesi evsiz kaldı. Kız çocukları oyun çağında bombaların gölgesinde büyüyor. Oysa bir kız çocuğu ölümle değil, umutla, sevgiyle ve gülümsemeyle anılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Kız Çocukları Geleceğin Mimarıdır”

Aydoğmuş, kız çocuklarının sadece bir ailenin değil, bir toplumun da temeli olduğunu belirterek, “Bir kız çocuğu bir ailenin şefkati, bir toplumun vicdanı, bir milletin geleceğidir. Güçlü, eğitimli ve özgür kız çocukları; adil, barışçıl ve aydınlık bir dünyanın mimarı olacaktır. Onların sadece yaşama hakkı değil, mutlu ve güvenli bir hayat sürme hakkı da korunmalıdır” dedi.

“Gerçek Kutlama, Kız Çocukları Özgürce Gülümsediğinde Olacak”

Aydoğmuş, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Bir kız çocuğunun gülümsemesi, bir ülkenin geleceğidir. Bugün kutladığımız Dünya Kız Çocukları Günü, ancak tüm kız çocukları özgürce güldüğünde gerçek anlamına kavuşacaktır. Gazze’de, Filistin’de, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde tüm kız çocuklarının yüzü gülsün; çünkü onlar insanlığın umududur.”

Aydoğmuş, kız çocuklarının eğitime erişimi, eşit haklara sahip olması ve özgür bireyler olarak yetişmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.