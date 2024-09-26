Ziyarette, yeniden başkan seçilen Çiftçi'ye ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerinde bulunan Aydoğmuş, başarılar diledi.

SİYASİ İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Gelecek Partisi Yozgat İl yönetimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette siyasi işbirliklerinin önemine de bir vurgu yapıldı.

Aydoğmuş, Yozgat'ın siyasi dinamiklerini güçlendirmek ve yerel sorunlara birlikte çözüm üretmek amacıyla diğer partilere olan diyalogların devam etmesinin önemine dikkat çekti.

BAŞKAN TUĞRAN ÇİFTÇİ'DEN MEMNUNİYET

Faruk Tuğran Çiftci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, siyasetteki dostlukların ve işbirliklerinin geliştirilmesinin Yozgat için faydalı olacağını belirtti.