Aydoğmuş, Bekir Bozdağ'ı savunarak siyaset sahnesinde çirkin oyunların oynandığını belirtti.

Başkan Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, Bekir Bozdağ'a yönelik iftiraların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Aydoğmuş, "Tanıdığımız birine iftira atılıyorsa inandığımız doğruyu söylemek bu dünyada boynumuzun borcudur" dedi.

"KİRLİ SİYASET: İFTİRA"

Başkan Aydoğmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Uyuşturucu çete lideri Ayhan Bora Kaplan tarafından Yozgat Akdağmadeni ilçemiz Bahçecik köyünden Mehmet amcamızın oğlu, Türk siyasetinde çok önemli görevlerde bulunmuş, yaşantısıyla mütevazı, duruşuyla beyefendi, 1999 yılından beri yakinen tanıdığım, Yozgat'ta büyük hizmetleri olan, 2015 yılından 2019 yılları arasında kısa süre de olsa birlikte siyaset yapmaktan onur ve gurur duyduğum Bakanımız Av. Bekir Bozdağ'a karşı atılan iftira kabul edilemez. Bizler Bozdağ’ı çok iyi tanıyoruz. Kendisi siyaseti onurlu, gururlu ve ahlaklı bir şekilde yapıyor. Gecesini gündüzüne katarak millet için çalışmaktadır. Siyasette, söylem ve eylemlerde yanlışlar olabilir, hepimizin bu yanlışı olmuştur. Lakin; şu iyi bilinmelidir. Sayın Bekir Bozdağ, bugüne kadar rahmetli annesini, kıymetli evlatlarını, çok değerli eşini ve onu Bekir Bozdağ yapan babası Mehmet amcayı mahcup edecek hiçbir harekette bulunmamıştır. Onu yakinen tanıyanlar çok iyi bilir. Tanımayanlar da iftira atar Bekir Bozdağ'a, çete lideri Ayhan Bora Kaplan tarafından alçakça atılan iftirayı şiddetle kınıyorum" dedi.