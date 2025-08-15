Başkan Aydoğmuş, bu sürecin yalnızca güçlü bir ahlaki uyanış ve ortak değerlerde birleşme ile tersine çevrilebileceğini vurguladı.

Aydoğmuş, toplumsal yapının en önemli harcının ahlaki değerler olduğunu belirterek, “Bir toplumun felaketi, utanma hissinin yok olmasıyla başlar. O andan itibaren yolsuzluk sıradanlaşır, adaletsizlik normalleşir, toplumsal huzur ve güven temelden sarsılır” ifadelerini kullandı. Bu durumun sadece belirli bir kesimi değil, tüm milleti ilgilendirdiğine işaret etti.

Toplumsal erozyonun önüne geçmek için farklı görüşlere sahip kesimlerin ortak paydada buluşması gerektiğine dikkat çeken Aydoğmuş, “Sağcısı, solcusu, muhafazakârı, seküleri, milliyetçisi, liberali fark etmez; eğer hepimiz aynı anda utanma hissimizi kaybedersek, ya topyekûn bir felaket yaşarız ya da topyekûn bir ahlaki devrime mecbur kalırız” diyerek birlik çağrısında bulundu.

Aydoğmuş, Gelecek Partisi olarak bu uyanışı gerçekleştirmek için her düzeyde çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bizler, Yozgat’ta ve Türkiye’nin dört bir yanında ahlaki değerleri yeniden güçlendirmek, toplumsal vicdanı harekete geçirmek ve genç nesillere örnek olacak bir duruş sergilemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu mücadele yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da kurtarma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.