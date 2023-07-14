Başkan Ömer Aydoğmuş katıldığı toplantıda, “Türkiye’ye Saadet Gelecek, Yozgat’ta Saadet Gelecek, Millet Huzura Güvene Saadet'e erecek” dedi.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada; “Saadet Partisi ile Gelecek Partisi olarak T.B.M.M de Saadet Partisi adı altında birleşerek Saadet Gelecek Grubunu kurduk. İlk grup toplantımızı yoğun bir katılımla yaptık. Grup toplantısına Saadet Partisi İl Başkan Mehmet Demirel ve teşkilat üyelerimizle katıldık. Yoğun katılımın olduğu toplantı da büyük bir coşku vardı, güven vardı, huzur vardı, mutluluk vardı. Rahmetli Necmettin Erbakan Hocanın dediği gibi bizlerde önce Ahlak ve Maneviyat diyoruz. Siyasetin Güvenli limanı olacağız. Milletimiz, doğru dürüst ve ahlaklı siyasete özlem duyuyor. Biz inanıyoruz ki, yalanın, talanın, dolanın, arka kapı görüşmelerinin olmadığı, dürüst, ahlaklı şeffaf siyaseti milletimizin önüne getireceğiz. Onun için Milletimiz istedi bizi yaptık. Mecliste Saadet Partisi adı altında birleşerek T.B.M.M de Saadet Gelecek grubumuzu kuruduk. Grubumuzun davetimize milletimize ve Yozgat’ımıza hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi