Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, soykırımın yıldönümünde yaşamını yitirenleri andı.

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Srebrenitsa’nın unutulmayacak bir acı olduğunu vurgulayarak, aynı acıları yaşamaması için Filistin’de devam eden soykırıma dünyanın dur demesi gerektiğini söyledi.

Aydoğmuş, Srebrenitsa soykırımının yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak, katliamda yaşamını yitirenleri andı.

“AYNI ACILAR TEKRAR YAŞANMAMALI”

Srebrenitsa soykırımının insanlık için hala kanayan büyük bir yara olduğunun altını çizen Aydoğmuş, “En az 8 bin 372 Boşnak sivil Sırp askerlerce hunharca katledildi. Srebrenitsa soykırımı, aradan geçen 29 yıla rağmen insanlık için hala kanayan büyük bir yara. İnsanlığın aynı acıları yaşamaması için Filistin’de devam eden soykırıma dünyanın dur demesi gerekiyor. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için Srebrenitsa asla unutmamalı. Yaşanan soykırımda hayatlarını yitirenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.