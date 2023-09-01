Başkan Aydoğmuş, memura, zulüm gibi zammı onaylayan hakem yetkinin kararını sert sözlerle eleştirdi.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın kayığı sizi taşımaz o kayık dolu. Yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında memur ve emekli zulme uğrarken seçimlerde bir sürü vaatlerle iktidara gelen Erdoğan Hükümeti ve Cumhur İttifakı memura, işçiye, emekliye, çiftçiye ve esnafa zulmetmeye devam ediyor. Hakem kararı, VAR’a gitmelidir. Aksi halde iktidar kırmızı kartı görecektir. Memur ve emekli maaşlarına yapılanacak zam görüşülmesi sonrasında hakem heyeti aldığı kararla memuru 5 sıfır geride bırakmış iktidarı galip getirmiştir. Verilen bu karar VAR’a gidilerek kontrol edilmelidir. Aksi halde yaklaşan yerel seçimde memur ve emekli sandıkta kırmızı kart gösterecektir. Memura verilen zam zulmün adıdır. Evet; Erdoğan Hükümeti ve Cumhur İttifakı seçimlerde verdiği hiç bir vaadi seçim sonrasında yerine getirmemiştir. İktidar memura, işçiye, emekliye, çiftçiye ve esnafa zulmetmeye devam diyor. Memur geçinemiyor, emekli perişan, çiftçin ürünü elinde kaldı bir ekmek fiyatına bir kilo buğdayı satamıyor, esnaf fahiş vergiler altında eziliyor, krediye ulaşamıyor, çekini senedini kredi kartını ödeyemez hale geldi. Bankalar kredi isteyen vatandaşa cüzzamlı gibi davranıyor. Yaklaşan eğitim masrafları ve yaklaşan kış ayı memuru, işçiyi, emekliyi, çiftçiyi ve esnafı kara kara düşündürüyor. Ama Erdoğan Hükümeti ve Cumhur İttifakı üyelerinin umurunda değil. Onlar hala sarayda yaşıyor, yandaşları 5,10 maaş almaya devam ediyorlar. Kiralık evler 10 bin lirayı geçmiş, vatandaş Üniversiteyi kazanan çocuğuna kiralık ev bulamıyor. Çocukların okul kıyafetleri bin liranın üzerinde. Çantası, ayakkabısı, kalemi, defteri derken vatandaş kara kara düşünüyor. Üzerine birde servis ücreti eklenince işin içinden çıkamıyor. Peki Erdoğan Hükümeti ve Cumhur İttifakı ne yapıyor dersiniz? Ben söyleyeyim; 400 bin EURO karşılığında yabancıya üç ayda vatandaşlık veriyoruz diye Arap TV’lerine röportaj veriyorlar. Yanlış duymadınız, yani vatanı satıyorlar, farkında mısınız? Milleti düşünmeyen hükümet vatanı hiç düşünmüyor. Peki bu kötü gidişin sorumlusu kim? Sorumlusu millet midir? Neden acısını memurdan emekliden işçiden çiftçiden esnaftan çıkartıyorsunuz? Sizler 5 maaş 10 maaş alırken, özel yaşantınızdan ödün vermezken bu necip millet neden ekonomik zulüm görüyor? Çiftçi mahsulünü yok pahasına vermek zorunda kalıyor. Memur, işçi, emekli, çiftçi evine boynu bükük gidiyor. Esnaf ne yapacağını bilemez durumda krediye nasıl ulaşabilirim diye düşünürken, sizin inancınız, intikamınız, imanınız nerde kaldı? Bu mudur insanlık? Bu mudur vicdan? Bu mudur ahlak? Beyler kendinizi gelin gerçeği görün, hiçbir şey saraydan göründüğü gibi değil. Buradan ülkeyi yönetenlere ve ortaklarına sesleniyorum, artık yeter kendinize gelin, memura emekliye adam gibi zam verin. Çiftçinin ürününü öldürmeyin, esnafı yok etmeyin” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi