Başkan Aydoğmuş, Gelecek Partisi olarak, Saadet Gelecek Grubu Grup Başkan Vekili İsa Mesih Şahin tarafından belediye şirket işçilerinin özlük hakları ve belediye başkanlarının akrabalarını işe alması meselelerini araştırma önergesiyle TBMM gündemine taşıyacaklarını belirtti.

Aydoğmuş "Özlük hakları olmayan işçiler yetersiz maaş alıyorlar ve bu durum işçilerin kolayca işten çıkartılarak birçok ailenin mağdur edilmesine yol açıyor. Ayrıca, belediye başkanlarının yakınlarını işe alması ise çözülmesi gereken önemli bir siyasi ahlak sorunudur" dedi.

Aydoğmuş, bu iki konu hakkında da yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini düşündüklerini ifade ederek, "Gelecek Partisi olarak konuyu TBMM gündemine taşıyacağız. Konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması için takipçisi olacağız ve bu sayede toplumun kanayan yarası olan belediye başkanlarının keyfi uygulamalarına son vermeye çalışacağız" diye ekledi.