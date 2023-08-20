Başkan Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, “Buradan hükumete, seçimlerde verdiği sözleri hatırlatmak istiyorum. Seçimde verdiğiniz sözler ve vaatler nerde kaldı ey hükümet. Bağ-kurlu esnafların emeklilik primini 9 bin günden 7 bin 200 düşürecektiniz nerde kaldı sözünüz. Esnafa ucuz kredi verecektiniz nerde kaldı sözünü. Emekliye ve memura enflasyon düzeyinde zam verecektiniz nerde kaldı sözün. Memurlara ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge verecektiniz nerde kaldı sözünüz. Çiftçi mağdur olmayacaktı, çiftinin hakkını koruyacaktınız nerde kaldı sözünüz. Dolar düşecekti, mazot düşecekti, ülke uçacaktı, nerde kaldı sözünüz. Esnaf bankadan kredi alamıyor. Bankalar bin bir türlü bahanelerle vatandaşa kredi vermiyor. Bakın; 1 ekmek 6.5 lira 1 kilo buğday 6 lira bu Allah'tan revamı. Çiftçinin suçu nedir, söyler misiniz? Her gün zam geliyor umursamıyorsunuz, enflasyon aldı başını gitti umurunuzda değil. Buradan Yozgatlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yanınıza bir yetkili geldiğinde tepkinizi gösterin, pembe yalanlara inanmayın. Şimdi çıkmışlar 2024’ün Mart’ından sonra her şey düzelecek diyorlar. Hala milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bu yalanları bırakın. Ya sözünüzü tutunu ya da milletten özür dileyin” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi