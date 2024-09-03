Halkın ekonomik sıkıntılarının her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Başkan Aydoğmuş, TÜİK verilerine göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 artarken, yıllık bazda yüzde 51,97 olarak kaydedildi. Bu rakamların halkın gerçekte yaşadığı zorlukları yeterince yansıtmadığını söyledi.

Ömer Aydoğmuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları, sokakta yaşanan gerçek enflasyonla örtüşmüyor. Halkımız, pazarda, markette ve temel ihtiyaçlarını karşılarken çok daha yüksek oranlarda artışlarla karşı karşıya. Bu durum, özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızı ciddi şekilde köşeye sıkıştırıyor. Enflasyon, sadece rakamlardan ibaret değil; insanların yaşam kalitesini düşüren, geçim mücadelesini daha da zorlaştıran bir gerçeklik haline geldi.”

"YOZGAT'TA EKONOMİK KRİZİN DERİN ETKİLERİ"

Yozgat özelinde de ekonomik krizin etkilerinin ağır olduğunu belirten Başkan Aydoğmuş, “Özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Yozgat halkının, artan girdi maliyetleri ve düşük alım gücü nedeniyle büyük zorluklar yaşadı. Yozgat’ta ekonomik kriz, çiftçilerimizden esnafımıza kadar herkesi derinden etkiliyor. Tarımda kullanılan gübre, mazot gibi temel girdilerdeki artışlar, çiftçilerimizi üretim yapamaz hale getirdi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlarını beslemekte zorlanıyor. Bu durumda, Yozgat'taki üretim düşerken, halkın alım gücü de her geçen gün azalıyor. Yozgat’ta esnafımız, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle zor durumda. Vatandaşın cebinde para kalmadıkça, esnaf da satış yapamaz hale geliyor. Bu kısır döngü, Yozgat ekonomisini daha da çıkmaza sürüklüyor. Gelecek Partisi olarak, halkımızın bu ekonomik buhrandan çıkabilmesi için acil ve kapsamlı çözümler üretmek gerektiğine inanıyoruz. Yozgat’ı ve ülkemizi bu sıkıntılardan kurtarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.