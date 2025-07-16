Aydoğmuş, Bozokspor’un başarısının siyasi vaatlere değil; Yozgatlıların inancına, emek veren sporculara ve kulübe sahip çıkan yöneticilere ait olduğunu vurguladı.

“Bozokspor Siyasetin Değil, Yozgat’ın Takımıdır”

Geçtiğimiz sezon başında iki siyasi partinin Valilik üzerinden kulüp yönetimine müdahale ettiğini hatırlatan Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, süreci şu sözlerle anlattı: “Geçen sezon Bozok Spor yeniden yapılanma sürecine girerken, bazı siyasi partiler kulübe destek vaadinde bulunarak Valiliği adeta parti il başkanlığına çevirdiler. Seçtikleri kulüp başkanına 'Biz arkanızdayız' dediler ama o destek hiçbir zaman gelmedi. Maddi olarak kulüp yalnız bırakıldı. Buna rağmen değerli iş insanımız Bahadır Yılmaz’ın ve milli sporcumuz İlhan Özbay’ın çabaları sayesinde takım sahada büyük bir mücadele örneği ortaya koydu.”

“Bozokspor’un Mücadelesi Alkışı Hak Ediyor”

Aydoğmuş, Bahadır Yılmaz’ın yaşadığı maddi yük nedeniyle başkanlığı bırakmak zorunda kaldığını ve kulübün bu süreçte stadı bile olmadan mücadele ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Sorgun İlçe Stadı’nda oynanan maçlarda alınan puanlar, bu takımın karakterini gösterdi. İkinci yarıda Alparslan Akyüz’ün sahiplenmesiyle sezon 3. Lig’de kalınarak tamamlandı. Bu, siyasetin değil; inancın ve özverinin bir zaferidir.”

“Bozokspor’un Geleceği Halkın Ellerindedir”

Başkan Aydoğmuş, Bozokspor’un geleceğine dair yapılması gerekenleri de madde madde sıraladı:

“Siyasi vesayetten kurtulmalı: Kulüp siyasetin değil, Yozgat halkının kulübü olmalı.

Şeffaf ve liyakatli yönetim: Sporun içinden gelen liyakatli isimlerle, açık ve hesap verebilir bir yönetim oluşturulmalı.

Yerel destek artırılmalı: İş insanları, STK’lar ve yerel yönetimler ortak sorumluluk üstlenmeli.

Altyapıya yatırım: Gençlerimize yatırım yapılarak Bozokspor’un geleceği inşa edilmeli.

Tesis sorunu çözülmeli: Kulübün kendi stadı ve antrenman alanları için somut adımlar atılmalı.

“Aynı Filmi Bir Daha İzlemek İstemiyoruz”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “2024-2025 sezonunda sahada yazılan başarı hikâyesi siyasetin değil, Yozgat halkının eseridir. Gerçek sahiplenme ancak siyasetten bağımsızlıkla mümkün olur. Umarız bu sezon, aynı filmi yeniden izlemek zorunda kalmayız.”