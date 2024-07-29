İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, esnafı ilgilendiren çok önemli bir konuda iktidarın getirdiği vergi kanununda değişiklik teklifi verdiklerini açıkladı.

Başkan Ömer Aydoğmuş, "Gelecek Partisi olarak, esnaf kardeşlerimizi haksız yere mağdur eden bu duruma karşı çıkmak için AKP-MHP koalisyonuna bir vergi kanununda değişiklik teklifi verdik. Eğer bu teklif kabul edilmezse, enflasyonu artıran iktidar bedelini ödeyen yine esnaf olacaktır" şeklinde konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN KÖLELİK DÜZENİNE HAYIR!”

Başkan Aydoğmuş, kötü ekonomik politikalar nedeniyle enflasyonun artmasında etkili olan Cumhur İttifakı’nın, esnafın cebinden enflasyon artışı kadar kazancı alacak bir düzenleme önerdiğini hatırlatarak, "Kötü ekonomik politikaları yüzünden esnafımız haksız yere vergi ödemeye maruz bırakılmaktadır" dedi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili ve Yeminli Mali Müşavir Hasan Ekici’nin bu konudaki önemli teklifine dikkat çeken Aydoğmuş, "Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon düzeltmesi muhasebesinin yürürlükten kaldırılması için çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı.

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA SESLENİYORUM!”

Aydoğmuş, esnafın üye olduğu oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına seslenerek, "Esnafa sahip çıkmak sadece siyasi partilerin değil, sizin de en büyük görevinizdir" çağrısında bulundu.

"AKP’nin dayattığı bu uygulama esnafı zor durumda bırakmaktadır" diyen Aydoğmuş, sivil toplum kuruluşlarının Cumhur İttifakı'nın esnafa uyguladığı bu haksız düzenlemeye karşı durması gerektiğinin altını çizdi.

Aydoğmuş, "Enflasyon düzenlemesi uygulamasında doğacak enflasyon oranı kadar kârın üzerinden vergi alınması kabul edilemez" diyerek esnafa yönelik bu haksız uygulamanın sona ermesini talep etti. Aydoğmuş, "Bakalım iktidar, milletin, esnafın hayrına mı karar verecek? Yoksa şerre devam mı edecek görelim" şeklinde tepkisini sürdürdü.