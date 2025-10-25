Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgat’ın gelişen şehir yapısına uygun ulaşım projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Bozok Üniversitesi Kampüsü ile şehir merkezi arasında tramvay hattı kurulmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada, son yıllarda Yozgat’ın özellikle Bozok Üniversitesi çevresinde hızla büyüdüğünü, yeni konut alanları, ticari bölgeler ve sosyal yaşam merkezleriyle birlikte artan öğrenci nüfusunun ulaşım talebini ciddi şekilde yükselttiğini ifade etti.

Ulaşımda modern ve sürdürülebilir çözümlere dikkat çeken Aydoğmuş, “Kampüs ile şehir merkezi arasında kurulacak bir tramvay hattı artık bir lüks değil, ihtiyaçtır. Bu proje hem öğrencilerimizin hem de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, Yozgat’ın şehir kimliğini güçlendirecektir” dedi.

Aydoğmuş, tramvay hattının sağlayacağı avantajları şu şekilde sıraladı: “Öğrenciler için kolay ve ekonomik ulaşım: Binlerce öğrencinin her gün servis veya özel araçla şehir merkezine ulaşmasının maliyetli ve zaman kaybı yaratan bir süreç olduğunu belirten Aydoğmuş, tramvayın güvenli ve ekonomik bir çözüm sunacak. Vatandaş için büyük kolaylık: Kampüs çevresinde yaşayan vatandaşların şehir merkezine ulaşımının kolaylaşacak. Bu hat sadece öğrenciler için değil, bölgedeki tüm vatandaşlar için faydalı olacak. Trafik yükü azalır: Servis ve özel araç yoğunluğunun azalmasıyla şehir merkezindeki trafik akışının rahatlayacak. Şehre vizyon kazandırır: Tramvay hattının, modern şehir kimliğinin bir göstergesi olacak. Yozgat’ın gelişmişlik seviyesini yukarı taşır, yatırımcı ve öğrenciler için cazibe merkezi oluşturur. Ekonomik ve çevreci: Tramvayın uzun vadede hem ekonomik hem de çevre dostu bir ulaşım sistemi olacak.”

Yozgat’ın büyüme sürecine uygun vizyon projelere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Aydoğmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bozok Üniversitesi Kampüsü ile şehir merkezi arasında kurulacak tramvay hattı, Yozgat’ın geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir. Bu proje; ulaşımı rahatlatacak, şehir ekonomisini canlandıracak, eğitim hayatını güçlendirecek ve Yozgat’a yeni bir vizyon kazandıracaktır. Yozgat büyüyor, Yozgat gelişiyor. Bu gelişime uygun olarak tramvay artık şarttır.”