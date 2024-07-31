Aydınlı Grup'un 12 Şirketi Hazineye Devredildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Mustafa Şevki ve Ömer Faruk Kavurmacı'ya verilen terör örgütü üyeliği cezaları ve aileye ait Aydınlı Grup bünyesindeki 12 şirket hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, şirketlerin Türkiye ve yurtdışında FETÖ’nün en önemli finans kaynaklarından biri haline geldiğini ve örgütün amaçlarına hizmet ettiğini belirtti. Bu nedenle, Aydınlı Grup’un 12 şirketinin tamamının müsadere edilerek Hazine’ye devredilmesine karar verildi.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre, FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Ömer Faruk Kavurmacı “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Şevki Kavurmacı, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından 20 Kasım 2022’de hayatını kaybetti. Baba ve oğul Kavurmacı’nın Aydınlı Grup şirketlerindeki ortaklık paylarına el konulurken, şirket bünyesindeki açıklanamayan paralar da müsadere edildi.

Yargıtay’a gelen dosyada, şirketlerin örgüte yaptığı yardımların nakdi, ayni, doğrudan ve dolaylı bağışlar olarak kategorize edildiği belirtildi. Bu yardımların “bağış, burs, zekat, hayır, kurban” gibi açıklamalarla yapıldığı ve Bank Asya'da açılan bir hesaba yönlendirildiği kaydedildi. Yaklaşık 2.5 milyon adet Bank Asya hissesi olan Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş'nin A grubu hisse senetlerinin, imtiyazlı hisse senetleri olduğu, Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 1997-2009 yılları arasında Bank Asya'da yönetim ve denetleme kurulu üyeliği yaptığı ve Bank Asya'da hesap açan ilk kişilerden olup hesap numarasının 7 olduğu kaydedildi.

Kararda dikkat çeken bilgilere de rastlandı. Dosyası ayrılan şirketin CEO'su firari Ahmet Sait Kavurmacı tarafından, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e "Fatih Şahin" kod adıyla özel kıyafet dikimi için 13 Şubat 2013'te şirket çalışanına e-posta ile talimat verildiği, e-postanın da mailserver kayıtlarından silindiği belirtildi. Defalarca yapılan özel dikim hizmetinin 17/25 Aralık'tan sonra da 23 Haziran 2014'e kadar devam ettiği kaydedildi. Özel dikim ürünlerin o dönem Samanyolu TV Genel Koordinatörü olan firari Hidayet Karaca aracılığıyla teslim edildiği belirlendi.

Aydınlı Grup şirketlerinin suç tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olan sanık Ömer Faruk Kavurmacı hakkında verilen terör örgütü üyeliği cezası ise eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu.

690 MAĞAZASI BULUNUYOR

Hazır giyim perakendesinin en büyük oyuncularından biri olan Aydınlı Grup, 306'sı yurtdışı olmak üzere toplam 690 mağaza ve 7.500'ü aşkın çalışanı ile sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın da en büyük hazır giyim perakendecilerinden biri konumunda bulunuyor. U.S. Polo Assn. ile 44 ülkede, Pierre Cardin ile 10 ülkede, Cacharel ile 7 ülkede operasyonu bulunan Aydınlı Grup, toplamda ise 66 ülkede lisans hakkına sahip bulunuyor.