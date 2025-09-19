Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.

N.B. yönetimindeki 38 KL 460 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonrası sürücü otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan N.B.’yi otomobilden çıkardı.

Sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü N.B. ile D.A. ve H.Ö’yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.