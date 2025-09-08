Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Direk otomobilin üzerine düşerken, direkten kopan parçalar bir başka araca da zarar verdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 FDA 54 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçerken çarptığı aydınlatma direği de otomobilin üzerine düştü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Düşen direkten fırlayan parçalar da yoldan geçen 50 AFG 407 plakalı başka bir araca çarptı. Bu araçta kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabilirken, sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.