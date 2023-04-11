Aydınlatma Direği Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/340639

1-İdarenin a) Adı : SORGUN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı 1 66700 SORGUN/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3544151236 - 3544153425 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Aydınlatma Direği Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 1-6m/4m Yol ve Kaldırım Alimünyum Aydınlatma Direği 250 adet 2- 40 W Beyaz Led Armatür Alimünyum gövde 250 adet 3- 60 W Beyaz Led Armatür Alimünyum gövde 250 adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sorgun Belediyesi Makine İkmal Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalandıktan sonra Yüklenici 60 gün içerisinde Stok alanına tüm malzemeleri teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarihdir.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.05.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sorgun Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3.Kat İhale Toplantı Salonu 66700 Sorgun/YOZGAT



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. İhaleye katılacak olan istekliler ürünlere ilişkin imalatçı olduklarını aşağıdaki belgeler ile desteklemelidir. İsteklilerin yetkili satıcı olması durumunda dahi imalatçı firmaya ait belgelerini yetkili satıcı belgeleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir. A) İmalatçı Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi B) İmalatçının Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından İmalatçı Adına Düzenlenen Kapasite Raporu C) İmalatçı Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından İmalatçı Adına Düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 1-İstekliler TS EN 40-6 belgesini sunacaklardır. (İhalede bulunan aydınlatma direklerinin belge kapsamına girdiği gösterilecektir.) 2-Kullanılan her bir çeşit profilin; - İmalatta kullanılan alüminyum hammadde alaşımının EN-AW 6060 olduğu ve TS EN 755-1, TS EN 12020-1, TS 4922’ e göre uygunluğu üreticiden alınan belge ile sunulacaktır.. -Profillerin EN 755-9 standartlarına göre üretildiği üreticiden alınan belge ile gösterilecektir. İlgili evraklar teklif zarfında teklif ile birlikte sunulacaktır. 3-Kullanılan boyanın nötral tuzlu su püskürtme testi sonuçları teklif zarfında sunulacaktır. 4-İstekliler İhalede bulunan 4+6 mt Boyunda gövde ledli alüminyum aydınlatma direğine ait TEDAŞ Genel Müdürlüğü onaylı Tip Proje Onayı belgesinin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış veya idarece aslı onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunmaları gerekir. İstekliler ihalede bulunan armatürlere ait TEDAŞ Tip Onay sertifikalarını da sunmaları gerekir. Bu belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. -EN 10204 3.1 teknik sertifikası olacak ve EN 755-2 ile EN 573-3 standartlarına göre test edildiği üreticiden alınan belge ile sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.