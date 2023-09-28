Bu ilginç gelişme, yapay zekanın sadece teknoloji alanında değil, kültürel ve coğrafi unsurlarda da nasıl etkili olabileceğini gösteriyor. Türkiye'nin her köşesindeki illerin yeni isimleri, yapay zeka tarafından önerilen benzersiz ve ilgi çekici seçimlerle dikkat çekiyor.

Aydın artık "Afrodisyas" ile anılacakken, diğer iller de yapay zekanın ortaya koyduğu yeni isimleriyle tanıtılacak. Bu değişiklikler, teknolojinin ve yapay zeka teknolojilerinin hayatımızın her yönünde nasıl önemli bir rol oynadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından etkilenirken, yapılan değişikliklerle Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı. (Haber Merkezi)