Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, ilçe mezarlığında vatandaşların kullanımına sunulacak çok amaçlı bir yapının inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu.

Başkan Tekçam, proje kapsamında taziye evi, mescit, şadırvan ve tuvalet bölümlerinden oluşan bir yapının inşa edileceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretmeye, söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Tekçam, söz konusu yapının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini söyledi.