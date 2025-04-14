Aydıncık’a bağlı Kazankaya Kanyonu’nda yaban keçisi ve keklik salımı yapılan bölgede kontroller yapan ekipler, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve hayvan popülasyonunun artırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bölgeye yem bırakan jandarma ekipleri, hem doğanın korunması hem de yaban hayvanlarının desteklenmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları da doğa ve hayvan dostu yaklaşımlar sergilemeye davet etti.