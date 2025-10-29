Köyde kurulan güneş enerjili su pompalama sistemi, hem çevre dostu hem de sürdürülebilir bir çözüm olarak dikkat çekti.

Kuyu Köyü’nde yıllardır yaşanan su yetersizliği, özellikle yaz aylarında vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyordu. Mevcut altyapının yenilenmesi ve enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle sık sık kesintiler yaşanırken, hayata geçirilen güneş enerjili su sistemi sayesinde köyün su ihtiyacı artık kesintisiz karşılanıyor.

Sistemin tamamen güneş enerjisiyle çalıştığını belirten İl Genel Meclis Üyesi Adem Kızılok, bu sayede hem enerji maliyetlerinin ortadan kalktığını hem de çevreye zarar verilmeden su temininin sağlandığını ifade etti.

Kızılok, yaptığı açıklamada, projenin sadece bir teknik yatırım değil, aynı zamanda vatandaşların yaşam konforunu artıran bir hizmet olduğunu vurguladı.

Kızılok, “Kuyu Köyü’nde uzun süredir yaşanan su sıkıntısını güneş enerjili sistemle çözüme kavuşturduk. Artık köyümüzün su ihtiyacı hem çevre dostu hem de sürdürülebilir bir şekilde karşılanıyor. Bu proje, köylülerimizin yıllardır beklediği bir hizmetti. Halkımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizler için en büyük kazançtır” dedi.

Adem Kızılok, İl Özel İdaresi iş birliğiyle Aydıncık genelinde benzer altyapı yatırımlarını yaygınlaştırmak istediklerini de belirtti.

Kızılok, “Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözüm üretmek için gayretle çalışıyoruz. Kırsal alanlarda hem altyapıyı güçlendirmek hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak temel hedefimizdir. Bu kapsamda güneş enerjili sistemleri, içme suyu şebekelerini ve tarımsal sulama projelerini yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kuyu Köyü sakinleri ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yıllardır yaşadıkları su sıkıntısının sona ermesinde emeği geçenlere teşekkür etti.