Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara şiddetle mücadele eğitimi verdi.
Jandarma ekipleri Baydiğin beldesinde vatandaşlara yönelik “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” kapsamında bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenledi.
Eğitim faaliyeti kapsamında vatandaşlara; kadına yönelik şiddetin türleri, alınabilecek hukuki ve idari önlemler, KADES uygulamasının kullanımı ve şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar hakkında bilgi verildi.
Jandarma yetkilileri, toplumda farkındalık oluşturarak şiddetin önlenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıkla çalışmalara devam edileceğini vurguladı.