Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılı Yozgat iline bağlı ilçelerin nüfus verileri kamuoyuna duyuruldu. Bu verilere göre, Aydıncık ilçesinin 2023 yılı nüfusu 10.208 olarak belirlendi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Aydıncık ilçesi nüfusu 2019 yılında 10.079, 2020 yılında 9.967, 2021 yılında 9.722 ve 2022 yılında ise 11.552 olarak kaydedilmişti. 2022 yılında yaşanan nüfus artışının ardından, 2023 yılında ilçenin nüfusu tekrar düşerek 10.208 olarak açıklandı.

Bu veriler, Aydıncık ilçesinin demografik yapısındaki değişiklikleri ve nüfus hareketliliğini ortaya koyarak, yerel yönetimlerin planlama ve hizmetlerini optimize etmelerine yönelik önemli ipuçları sunuyor.