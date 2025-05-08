Yozgat İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı, Çekerek Trafik Jandarması ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

3-9 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla Aydıncık ilçesi Kazankaya Köyü Şehit Dursun Erdoğan İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik güvenliği, trafik kuralları, temel trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarının kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi ile yaya ve okul geçitleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplam 71 öğrenciye verilen eğitimde, özellikle emniyet kemeri kullanımının kazalarda hayat kurtarıcı rolü üzerinde duruldu.

Yetkililer, çocukların trafik bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.