Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Kösrelik köyünde meydana gelen yangına hızla ve etkin bir şekilde müdahale edildiğini bildirdi.

“YANGINA HIZLA VE ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, “Kıymetli hemşehrilerim, bugün Kösrelik köyünde meydana gelen yangına hızla ve etkin bir şekilde müdahale eden, büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan itfaiye ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Yangında zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimizin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.

“YANGINLARA KARŞI BİLİNÇLİ OLMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Tekçam açıklamasının devamında, “Aydıncık Belediyesi olarak, yangın sonrası alınan tedbirlerle yangınların tekrar yaşanmaması için gereken tüm önlemleri almaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin güvenliği ve huzuru için her zaman görevimizin başındayız.

Ayrıca, yangınlara karşı bilinçli olmak hepimizin sorumluluğudur. Özellikle yaz aylarında, kuru ot ve anız yakmaktan kaçınmalı, ormanlık alanlarda ateş yakmamalıyız. Unutmayalım ki, küçük bir kıvılcım büyük felaketlere yol açabilir” diye konuştu.