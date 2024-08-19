Aydıncık ilçesi Baydiğin kasabasında motosiklet ile seyir halindeyken havaya kurusıkı tabanca ile ateş ettiği iddia edilen şüpheli şahsa yönelik inceleme yapıldı.

Yapılan inceleme sonucu kasabada bulunan şüpheli şahıs tabancasını ekiplere teslim etti.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar hakkında kanuna göre Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların Taşınması, Bulundurulması ve Satılmasına Dair kanun çalışmaları kapsamında; 17 Ağustos 2024 günü Yozgat-Aydıncık ilçesi Baydiğin kasabasında ikamet eden S.Ş. isimli şüphelinin motosiklet ile seyir halindeyken havaya kurusıkı tabanca ile ateş ettiği ihbar edilmiştir olup Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce ivedilikle olay yerine çıkış yapılmıştır.

Baydiğin kasabasında yapılan detaylı inceleme ve araştırma sonucunda S.Ş. isimli şüpheli kasaba içinde bulunmuş ve kendisi ile yapılan mülakat sonucunda tabancayı tarafımıza rızası ile teslim etmiştir.

Ele geçirilen tabancanın faturasının ve bildirim kâğıdının olmadığı tespit edilmiş olup S.Ş. isimli şüpheliye 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanununun 4. maddesi kapsamında bu silahları satan, devreden satın alan veya devralanlarca bir ay içinde mülki amire bildirimde bulunmamak fiilinden 8 bin 322 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü suç ve suçlularla olan mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.