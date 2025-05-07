Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, kuzgun deresi bölgesinde incelemelerde bulundu.
Başkan Mustafa Tekçam, Yozgat DSİ Şube Müdürü Nurettin Şenol, Jeoteknik Şube Müdürü Mehmet Öcal, Planlama Şube Müdürü Fatma Yavuz, Baştürk Mahalle Muhtarı Mutlu Yatar ve belediye çalışanlarıyla birlikte, Baştürk Mahallesi’nde içme suyu temini için Kuzgun Deresi bölgesinde gölet yapımına yönelik yerinde incelemelerde bulundu.
Yapılacak göletin, bölgedeki içme suyu ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olacağı belirten Başkan Tekçam, çalışmaların hızla devam edeceği ifade etti.
Muhabir: Alpaslan Demir