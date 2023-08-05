İlçede bazı mahallelerde Doğalgaz şebeke çalışmaları tamamlandığını belirten Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Doğalgaz çalışmaları biten mahallelerde ise yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Başkan Koçak yaptığı açıklamada, “Doğalgaz hattı ve servis bağlantılarının gerçekleştiği sokak ve caddelerimizde kazı çalışmaları yapılıyor. Oradaki vatandaşların da sabır göstermelerini diliyorum. İnşallah çalışmalar tamamlanınca mahallelerimiz daha temiz ve güzel olacak. İlçemizin doğalgaza kavuşmasında projenin buraya kadar gelmesinde büyük rolü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere ilçe halkı adına şükranlarını sundu. İlçe için büyük önem arz eden ve yıllardır hayalini kurduğumuz doğalgaza kavuşma sevincimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir