Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydıncık ilçesi Kazankaya Kanyonu’nda gerçekleştirdiği denetimlerde dağ keçisini yavrusuyla birlikte tespit etti.

Çekerek'te kanal inşaatı sürüyor
Çekerek'te kanal inşaatı sürüyor
İçeriği Görüntüle

Dağ Keçisi Yavrusuyla Görüntülendi1

Doğa Koruma Denetimleri Sürüyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu’nda dağ keçilerinin bulunduğu alanı yaya ve motorlu devriyelerle kontrol altına aldı.

Dağ Keçisi Yavrusuyla Görüntülendi

Yavrulama Görüntülendi

Yapılan kontrollerde, bir dağ keçisinin yavrusuyla birlikte görüntülendiği ve yavruladığının tespit edildiği açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, hayvanların ve doğanın korunmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi