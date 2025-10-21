Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, altyapı ve üstyapı yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek sırada kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının olduğunu söyledi.

Belediye ekiplerinin uzun süredir sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ana arterler, bağlantı yolları ve mahalle içi sokaklarda asfaltlama işlemleri tamamlandı. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmeleri için başlatılan çalışmaların ilçenin genel yaşam kalitesine önemli katkı sunacağı bildirildi.

Başkan Tekçam, yaptığı açıklamada, ilçenin her köşesini modern, düzenli ve yaşanabilir hale getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Tekçam, “Asfalt çalışmalarımızı tamamladık, şimdi sıra kaldırım ve aydınlatmada. Hizmet yolculuğumuzda ilçemizin her köşesini daha modern, daha yaşanabilir hale getirmek için gayretle çalışıyoruz” dedi.

Belediye personeline teşekkür eden Tekçam, sürece katkı sağlayan herkese minnettarlığını dile getirdi.

Tekçam, “Bu süreçte emeğini, alın terini ortaya koyan tüm ekip arkadaşlarıma ve ilçemiz için destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalar süresince verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı anlayış gösteren vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tekçam, “Aydıncık Belediyesi olarak asfalt çalışmalarının ardından ilçe merkezindeki kaldırımların yenilenmesi, çevre düzenlemesi ve aydınlatma sistemlerinin modernizasyonuna yönelik projeleri kısa sürede hayata geçirmesi planlanıyoruz” dedi.