Aydıncık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milletin Zaferi temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Milletin Zaferi temalı fotoğraf sergisinin açılışına Kaymakam Alperen Yıldırım, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Baydiğin Belediye Başkanı İmdat Ceylan ve ilçe protokolü katıldı.

Kültür Evinde düzenlenen Milletin Zaferi temalı fotoğraf sergisinde katılımcılar fotoğrafları inceledi.

Konu ile ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Kaymakamımız Alperen Yıldırım, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Baydiğin Belediye Başkanı İmdat Ceylan ve ilçe protokolünün katılımıyla Kültür Evinde düzenlenen Milletin Zaferi temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı ve fotoğraflar incelendi” denildi.