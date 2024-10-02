Aydıncık’ın Eski Adı Nedir

Aydıncık ilçesinin eski adı nedir? Kullanıcıların ilgisini çeken konuyu sizler için araştırdık. İşte detaylar…

Murat Durna’nın “Yozgat Yer Adları Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasından elde edilen bilgilere göre; Yozgat’ın kuzeydoğusunda yer alan Aydıncık ilçesi, komşuları Çorum ve Amasya ile birlikte Yozgat'ın Çekerek, Sorgun ve Yozgat merkez ilçeleriyle komşudur. Aydıncık, 1990 yılında 3644 Sayılı Kanun ile ilçe statüsü kazanarak, Yozgat'ın önemli bir parçası haline geldi.

Aydıncık ilçesinin bilinen en eski adı “Eskiköy”dür. İlçenin tarihi hakkında önemli ipuçları, 1908 yılında Tokat vilayeti Başkomiseri Ahmet Dilaver Efendi'nin birinci sınıf nahiye müdürlüğüne tayin edilmesi ile ortaya çıktı. Bu tarihten yola çıkarak, Aydıncık’ın nahiye teşkilatının geçmişine dair bazı bilgilere ulaşmak mümkündür.

Nahiyelik döneminde Aydıncık, “Mamure” adıyla anıldı. 1919 yılına kadar Tokat’ın Zile ilçesine bağlı olan bu yerleşim, o tarihten itibaren Yozgat’a bağlandı. 1958 yılında Mamure ismi, Aydıncık olarak değiştirildi ve 1991 yılında ilçe statüsüne kavuştu.