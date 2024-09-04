Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu, turizm potansiyelini artırmak amacıyla gerçekleştirilen doğa koruma çalışmaları çerçevesinde bir kez daha dağ keçilerine ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz günlerde kanyonun üçüncü kez dağ keçisi salımıyla tanıştığı bu etkinlik, Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Şeflikten temin edilen 6 adet dağ keçisi, Kazankaya Kanyonu'nun eşsiz doğal ortamına bırakıldı. Bu keçiler, bölgede bulunan endemik bitki ve hayvan türleriyle birlikte kanyonun ekosistemine önemli bir katkı sağlamak üzere doğaya salındı.

Yozgat Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Kazankaya Kanyonu'nda dağ keçisi sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nden temin edilen 6 adet dağ keçisi daha, doğal güzelliği, endemik bitki ve hayvan türleri ile ilimizin önemli turizm bölgesinden biri olan Kazankaya Kanyonu'na salındı” ifadeleri kullanıldı.