Aydıncık Kaymakamı Melikşah Şahin, Kuşsaray köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Şahin, köy meydanında köylülerle sohbet etti, onların talep ve önerilerini dinledi.

Kuşsaray köyünde gerçekleştirilen ziyaret sırasında Kaymakam Şahin, vatandaşların günlük yaşamdaki sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri geliştirmek adına notlar aldı. Sohbet ortamında geçen buluşmada, köylüler isteklerini dile getirdi.

Şahin, köy ziyaretlerinin süreceğini vurgulayarak, vatandaşların taleplerine daha hızlı çözümler üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.