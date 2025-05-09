Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan bir ilkokul ve ortaokul ile yatılı pansiyon çevresinde güvenlik denetimi gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında, okul ve pansiyon çevresindeki yol güzergâhlarında kontroller yapılırken, çevrede bulunan vatandaşların kimlik sorgulamaları da gerçekleştirildi.

Ekipler, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti. Jandarma yetkilileri, öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.