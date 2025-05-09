Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Orman Benim” kampanyası kapsamında, Aydıncık Enduro Motocross Ekibi doğa temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Ekip üyeleri, Aydıncık’ta yaklaşık 200 kilogram cam, karton ve poşet gibi yangına ve çevre kirliliğine yol açabilecek atıkları toplayarak doğaya katkıda bulundu.

Aydıncık Enduro Motocross Ekibi temsilcisi Fatih Çıtak, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, doğanın kendi doğal hâlinde korunması gerektiğini belirterek, “Biz doğayı, derenin serin akışıyla, toprağın kokusuyla seviyoruz. Ancak bir derenin kıyısında poşet görmek, bir ağacın dibinde atık maddeye rastlamak canımızı acıtıyor. Bu ihmal değil, ihanettir” dedi.

Çıtak, doğaya sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Aydıncık, doğasına da insanına da sahip çıkan bir memlekettir. Bugün attığımız bu adım, sadece çevreyi değil, toplumsal bilinci de temizleme niyetidir. Gelecek, doğasına sahip çıkanların omzunda yükselecek” ifadelerini kullandı.