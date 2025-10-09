Ziyarette, ilçeye yönelik devam eden projeler, yatırımlar ve sağlanan destekler masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Tekçam ve İlçe Başkanı Levent, milletvekillerine, Aydıncık’ın kalkınmasına sağladıkları katkılar ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede, altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında ilçeye yapılan yatırımların yanı sıra, önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Tekçam, “Milletvekillerimizin destekleri ile ilçemizin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu tür ziyaretler hem ilçemizin taleplerini iletmek hem de yürütülen çalışmaları değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Milletvekilleri Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan da ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, Aydıncık’ın kalkınmasına katkı sağlayacak projelerde her zaman iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.