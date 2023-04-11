Kaymakam Aydın, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emniyet teşkilatının kutsal görevini yerine getiren tüm mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.

Kaymakam Recep Aydın, yaptığı konuşmada, polis teşkilatının vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını ve bu kutsal görevi yerine getirirken büyük fedakarlıklar gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, toplumda güvenliği sağlama konusunda herkesin sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, vatandaşların da emniyet güçlerine destek olması gerektiğini ifade etti.

Polis Haftası'nın kutlanması ve Polis Günü'nün anılması, emniyet teşkilatının üstlendiği önemli görevlerin bir kez daha hatırlanmasını sağladı.

178 yıldır ülkemizde gururla hizmet veren Polis Teşkilatı, ülkemizin güvenliği için gece gündüz çalışmaktadır. Vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun bir çaba harcamakta ve fedakarlıklar göstermektedir. Bu nedenle, Polis Haftası'nın kutlanması, Türk Polis Teşkilatı'nın önemli bir kurum olduğunun bir kez daha hatırlanmasını sağlamaktadır.

"İFTAR YEMEĞİ VERİLDİ"

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. gurur yılı etkinlikleri kapsamında İlçe Kaymakamı Recep Aydın, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeği, samimi ve neşeli bir ortamda geçti. Emniyet teşkilatının önemi ve vatandaşlarla olan ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Haber Merkezi