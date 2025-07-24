Çeşitli medya kuruluşlarında muhabir, yazar ve yönetici olarak çalıştı. Şiir hikâye ve yazıları yayınlanan Aydın Ünal, Hak-İş Konfederasyonu Basın Danışmanlığı görevini yaptı. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce eğitimi bulunmaktadır.



Çalışma Hayatı Ve Üstlendiği Görevler

Çok sayıda dergi ve gazetede çalışmasının ardından Ünal, 2002 senesinden itibaren Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı Danışmanlığı, Başbakanlık Danışmanlığı, Başbakan Başmüşavirliği ve Cumhurbaşkanı Başmüşavirliği görevlerini üstlendi. Ali Babacan'ın konuşma metinlerini düzenledi.



2007 ve 2015 seneleri arasında Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara milletvekili olarak seçilmeden önce Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını üstlendi.



Haziran 2015 seçimleri'nde aday olabilmek için görevinden ayrıldı.

Milletvekilliği Ve Üyelikleri



Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ankara ikinci bölge milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara ikinci bölge milletvekili seçilen Ünal, günümüzde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyelikleri bulunmaktadır.