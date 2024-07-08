Aydın Doğan, Türkiye'nin medya endüstrisinde adını altın harflerle yazdırmış bir isimdir. Peki, Aydın Doğan kimdir, kaç yaşındadır ve babası kimdir? Bu soruların cevapları, onun etkileyici hayat hikayesiyle birleştiğinde, Türk medyasının nasıl şekillendiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. İşte, Türkiye'nin medya patronu Aydın Doğan hakkında merak edilen tüm detaylar:

AYDIN DOĞAN KİMDİR?

Aydın Doğan, Türk iş insanı ve eski medya patronudur. İş dünyasındaki etkinlikleri ve medya sektöründeki başarılarıyla tanınan Doğan, 15 Nisan 1936 tarihinde Gümüşhane'de doğdu. Çocukluğu Gümüşhane'de geçen Aydın Doğan, eğitim hayatına Kelkit'te başladı ve lise öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde aldı.

1958 yılında kendi şirketini kurarak iş dünyasına adım atan Aydın Doğan, ilk yıllarında çeşitli ticaret alanlarında faaliyet gösterdi. 1979 yılında Milliyet gazetesini satın alarak medya sektörüne giriş yaptı. Medya alanında Türkiye'nin önde gelen gazeteleri ve televizyon kanallarını bünyesine katan Doğan, Doğan Medya Grubu'nu kurdu. Bu grup içinde Hürriyet, Kanal D, CNN Türk gibi önemli medya kuruluşları bulunmaktadır.

AYDIN DOĞAN'IN KATKILARI VE BAŞARILARI

1996 yılında Aydın Doğan Vakfı'nı kurarak kültür, eğitim ve sosyal alanlarda birçok hizmet sunan Doğan, vakıf aracılığıyla uluslararası düzeyde önemli etkinlikler düzenlemiş ve genç iletişimcilerin yetişmesine destek vermiştir.

Aydın Doğan'ın iş hayatındaki başarıları ve katkıları çeşitli ödüllerle onurlandırılmıştır. 1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiş ve çeşitli üniversitelerden fahri doktora unvanları almıştır.

2018 yılında Doğan Yayın Grubu'ndaki kuruluşları Demirören Holding'e satan Aydın Doğan, yayıncılık kariyerine son verdiğini açıklamıştır. Forbes'un Türkiye Milyarderler Listesi'ne göre 1,2 milyar dolarlık serveti ile yer almaktadır.

Aydın Doğan, evli ve dört çocuk babasıdır ve altı torun sahibidir. Medya grubu zaman zaman taraflı yayınlar yapmakla eleştirilmiş, bu durum özellikle Türkiye'deki siyasi tartışmalara odaklanan dönemlerde gündemde olmuştur.