Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Aydemir Akbaş'tan üzücü bir haber geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Bu haber, Akbaş'ın hayranlarını derinden üzdü ve sağlık durumu hakkında endişeleri artırdı.

Aydemir Akbaş, Ocak 2023'te sosyal medya aracılığıyla kansere yakalandığını açıklamıştı. Daha önce gırtlak kanserini yenen Akbaş, sağlık durumu hakkında umut verici bir video paylaşmış ve "Sapasağlamım, ayaktayım. İçeride bazı sorunlar var ama geçen sefer olduğu gibi bunu da yeneceğim. İnancım tam" demişti. Ancak, son gelişmeler sağlık durumunun ciddi olduğunu gösteriyor.

İbrahim Tatlıses, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu, Yeşilçam ve Türk sinemasının sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Akbaş'ın bir an önce iyileşmesi ve eski sağlığına kavuşması için dilekler ve dualar devam ediyor.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Arnavut kökenli Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı Aydemir Akbaş, sinema ve tiyatro dünyasında iz bırakan bir kariyere sahiptir. 1936 yılında İstanbul’un Feriköy semtinde Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Balkan Savaşları sırasında İstanbul’a göç etmiş, amcası ise Hareket Ordusu'nda görev almıştır.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra gazetecilik yapmaya başlamış, bu süreçte Altan Erbulak ile tanışarak tiyatro dünyasına adım atmıştır. Gazetecilikteki deneyimleri ve tiyatroya olan ilgisi, onun sanat dünyasında önemli bir figür haline gelmesine zemin hazırlamıştır.

TİYATRO VE SİNEMA KARİYERİ

Aydemir Akbaş, tiyatro kariyerine Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli ve Ali Poyrazoğlu gibi ünlü isimlerle çalışma fırsatı bularak başlamıştır. "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife" ve "Ferhat ile Şirin" gibi önemli oyunlarda sahne almıştır. 1968 yılında Ayfer Feray ve Nisa Serezli Tiyatrosu'nda "7 Kocalı Hürmüz" oyununda, 1969 yılında ise Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ve Ortakları Tiyatrosu'nda "Nikah Kağıdı" ve "Düşenin Dostu" oyunlarında rol almıştır. Ayrıca birçok tiyatro oyununu yönetmiştir.

1964 yılında sinemaya Atıf Yılmaz’ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" filmi ile adım atan Akbaş, aynı oyunun ilk tiyatro gösteriminde sahne amirliği yapmış ve Sipsi Selim karakterini canlandırmıştır. Yılmaz Güney’in filmlerinde rol aldıktan sonra, 1974 yılında Yeşilçam döneminin erotik komedi filmlerinde de yer almıştır. İlerleyen yıllarda İbrahim Tatlıses ile birlikte senaryo çalışmaları yapmıştır. 2007 yılında Cem Davran ile "Avrupalı" adlı filmi, Şafak Sezer ile de "Kolpaçino" serilerini çekmiştir.

SİNEMA VE TELEVİZYON ÇALIŞMALARI

Akbaş, 100'ün üzerinde filmde rol almış, 8 filmde yönetmenlik yapmış ve 30 kadar tiyatro oyununda performans sergilemiştir. Ayrıca birçok televizyon dizisinde de yer almış ve 33 filmin senaryosunu yazmıştır. Türkiye'nin en eski spor yazarlarından biri olan Akbaş, aynı zamanda Galatasaray taraftarıdır ve Galatasaray Spor Kulübü'nün üyesidir.

Aydemir Akbaş, 1964 yılında tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile evlenmiş, iki kez boşanmış ve üç kez evlenmiştir. İki erkek ve bir kız kardeşi olan Akbaş’ın kardeşlerinden Erdinç Akbaş da bir dönem oyunculuk yapmıştır. Ailesinin muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu belirtmiştir.