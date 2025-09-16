Sıfır ya da ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar için faizsiz finansman kampanyası start aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, taşıt alımlarında 60 ay vadeli faizsiz finasman sağlanacağını açıkladı.

Kurum, konut ve çatılı işyeri sözleşmelerinde 120 ay, taşıt sözleşmelerinde ise 60 ay kuralı bulunduğunu belirterek, bu sürenin toplam sözleşme süresine değil yalnızca finansman süresine ait olduğunu ifade etti.

Faizsiz taşıt finansman paketine başvurular tüm Türkiye’de başladı. Vatandaşlar, Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilecek. Kampanya sıfır veya ikinci el otomobil almak isteyenlere hitap ediyor.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, “Dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir. Sistem, sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkânı sağlar” dedi.

Kampanya kapsamında vatandaşlara farklı ödeme seçenekleri sunulacak.

600 bin TL finansman için 48 bin TL organizasyon ücreti ödenecek, aylık taksit ise 10 bin TL olacak.

800 bin TL finansman için 64 bin TL organizasyon ücreti alınacak, aylık taksit 13 bin 334 TL’den başlayacak.

81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta da vatandaşlar en yakın Emlak Katılım şubesine giderek başvuru yapabilecek. Kampanyaya 18 yaşını geçmiş her vatandaşın katılabileceği belirtildi.